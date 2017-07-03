Северодвинцев приглашают заняться пилатесом на свежем воздухе

Проект Молодёжного центра «Движение здорового лета» продолжает баловать горожан бесплатными фитнес-тренировками под открытым небом.

Два раза в неделю, по средам и субботам, в Приморском парке, что на набережной бульвара Строителей, все желающие могут укрепить своё здоровье и поддержать себя в хорошей физической форме. Тренировки проводятся каждую среду в 19.00 и в субботу в 10.00, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

В июле всех желающих приглашают на следующие тренировки:

15 июля, в субботу, в 10.00 - пилатес;

19 июля, в среду, в 19.00 - strip fit;

22 июля, в субботу, в 10.00 - зумба;

26 июля, в среду, в 19.00 - strip fit;29 июля, в субботу, в 10.00 - зумба.

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