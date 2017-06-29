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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/07/10/51721.html

Спорт

В Поморье проходит региональный чемпионат по футболу

В Поморье проходит региональный чемпионат по футболу
Фото пресс-службы "Водника"
Пока в борьбу за награды вступили команды с севера области. Северодвинская «Звездочка» уверенно вырвалась вперед. С большим счетом команда обыграла архангельские «Автодороги» и «Уютный дом» - 1:8 и 6:0 соответственно, а вот земляки из «Севмаша» сопротивлялись лидеру до последних минут -3:4.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта «Водник» и Федерация футбола Архангельской области.

- Большинство игр чемпионата области пройдут на футбольном поле стадиона «Труд» в Архангельске, где в прошлом году был уложен новый искусственный газон. Здесь же с 24 по 27 августа состоятся игры финального этапа. Кроме архангельских и северодвинских дружин в борьбу за главный трофей вступят и команды с юга области, -рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Пока на верхней строчке турнирной таблицы расположилась северодвинская «Звездочка». У нее 9 очков. Ближайшие преследователь –северодвинский «Севмаш» имеет в своем активе 6 очков.Следующая встреча чемпионата состоится в Архангельске на стадионе «Труд» 16 июля. На поле выйдут игроки «Уютного дома» и «Автодорог». Начало матча в 17.15. 

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