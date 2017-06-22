Северодвинская школьница победила на проекте «ПатриУм»

Ученица северодвинской школы № 22 Евгения Евтюкова стала победительницей конкурса «Спортивная история успеха», который прошёл в рамках общероссийского проекта «ПатриУм».

Проект «ПатриУм» реализует Институт гуманитарного образования и информационных технологий. Его главная миссия – создание условий для формирования активной гражданской позиции среди молодёжи, воспитание у подрастающего поколения любви к Родине.

В рамках общей программы проекта на интернет-портале «Одарённые дети» было проведено 27 конкурсов по разным направлениям. Одно из таких состязаний выиграла Евгения Евтюкова.

100 победителей и призёров были приглашены на летнюю школу «ПатриУм», которая прошла в конце июня в Москве.

Для ребят были организованы лекции и мастер-классы, круглые столы встречи с известными людьми. Кроме того, школьники посетили Центральный музей Великой Отечественной войны. Награждение победителей прошло в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, - сообщает пресс-служба регионального правительства.