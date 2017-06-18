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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/07/06/51658.html

Спорт

Ещё одну медаль на первенстве России по стрельбе завоевал северодвинец Михаил Исаков

Ещё одну медаль на первенстве России по стрельбе завоевал северодвинец Михаил Исаков
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Стрелок из Северодвинска победил в произвольной стрельбе из малокалиберного оружия с дистанции 50 метров.

Как сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту, наш земляк выбил 543 очка, а в финале -227,3.

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