Как сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту, наш земляк выбил 543 очка, а в финале -227,3.
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Четверг, 6 июля, 19:21
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/07/06/51658.html
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Ещё одну медаль на первенстве России по стрельбе завоевал северодвинец Михаил Исаков
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Стрелок из Северодвинска победил в произвольной стрельбе из малокалиберного оружия с дистанции 50 метров.
Как сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту, наш земляк выбил 543 очка, а в финале -227,3.
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