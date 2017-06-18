Поморские стрелки завоевали восемь медалей на чемпионате России

В подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» завершился личный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.

В рамках национального чемпионата в олимпийском упражнении «скорострельный малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров» спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», заслуженный мастер спорта Леонид Екимов завоевал «золото». На его счету – ещё две серебряные медали в упражнениях «крупнокалиберный пистолет (револьвер), дистанция 25 метров» и «стандартный малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров».

В олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров» чемпионкой страны стала спортсменка РЦСП «Поморье», мастер спорта международного класса Дарья Вдовина.

Бронзовым призером чемпионата стал мастер спорта Алексей Гнидченко – в упражнении «крупнокалиберный пистолет, дистанция 25 метров» он показал третий результат, -сообщает портал правительства АО.

На всероссийских соревнованиях стрелки разыграли медали в новом олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, смешанные команды». Пара в составе Сергея Круглова и Дарьи Вдовиной завоевала серебряную медаль.

Кроме того, Дарья Вдовина заняла третье место в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».

—Пулевая стрельба в нашем регионе всегда славилась сильными традициями и отличной подготовкой спортсменов. Под руководством тренера Александра Поздеева стрелки всегда показывают отличные результаты. Радует, что и среди юниоров есть сильные спортсмены. Так, на прошедших стартах хорошо проявил себя Савелий Тряпицын. Он впервые пробился в финал и стал самым юным его участником, – рассказал директор РЦСП «Поморье» Вячеслав Паникар.