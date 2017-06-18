Сборная Архангельской области по пляжному волейболу выступила на Первенстве Северо-Запада

С 23 по 25 июня в Великом Новгороде состоялось Первенство Северо-Западного Федерального округа России по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 15, 17 и до 19 лет, а также отборочные соревнования к Финалу Спартакиады учащихся.

По итогам соревнований среди девушек среднего возраста архангельская команда в составе Елизаветы Лудковой и Кристины Кукушкиной заняла первое место. Таким образом, девушки стали троекратными Чемпионами СЗФО.

Команда Архангельска в составе Виктора Шумских/Максима Ковалёв (среди юношей старшего возраста) завоевала бронзовые награды.

По окончании Первенства СЗФО в Великом Новгороде состоялся III-й Всероссийский детский фестиваль пляжного волейбола «Комус», в котором приняли участие около 100 команд из 13 регионов России и Казахстана. В соответствии с Положением, эти соревнования являлись отборочными на Финал Спартакиады учащихся. И снова архангельская пара Елизавета Лудкова/ Кристина Кукушкина оказалась сильнее соперников. Спортсменки без серьёзных проблем прошли турнирную сетку, обыграв в финале крепкую команду из Череповца. В качестве награды спортсменкам вручены золотые медали и подарочные сертификаты на покупки в интернет-магазине компании «Комус».

Команды юношей на фестивале в своих возрастных группах дошли до стадии четвертьфиналов.

Также на фестивале проводился розыгрыш в дополнительной категории – «Отцы и дети». Семейная команда Эдуард Лудков и Елизавета Лудкова заняла первое место.

Команда Елизавета Лудкова и Кристина Кукушкина будет представлять Архангельскую область и Северо-Западный Федеральный округ в финале Спартакиады учащихся 2017 года и в Финале Первенства России по пляжному волейболу среди девушек до 17 лет. Соревнования состоятся в июле-августе в Анапе, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.