Около 250 спортсменов примут участие в чемпионате СЗФО по пожарно-прикладному спорту

В течение четырёх дней команды из 11 субъектов СЗФО, а также из Ярославской и Тверской областей будут состязаться в преодолении стометровой полосы препятствий, подъёме по штурмовой лестнице, боевом развёртывании и эстафете.

В соревнованиях принимают участие около 250 спортсменов в возрасте от 13 лет и старше. По итогам соревнований будут определены победители в личном и в командном зачете.

В этом году соревнования проходят под знаком юбилея этого интересного и зрелищного вида спорта: первый раз пожарные нашей страны соревновались восемьдесят пять лет назад.

Победители личного зачета будут допущены для участия в финальных соревнованиях чемпионата и первенства России по пожарно-прикладному спорту МЧС России, которые пройдут в Подольске через месяц, - сообщает пресс-служба правительства области.