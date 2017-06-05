Северодвинские школьники активно отдохнули в первый летний месяц

Детско-юношеский центр Северодвинска подводит итоги своей деятельности за первый месяц лета. Несмотря на не очень комфортную погоду, педагогам центра удалось сделать отдых детей содержательным, интересным и разнообразным.

Для ребят пришкольных летних лагерей было организовано и проведено более 100 мероприятий. Это - игровые и музыкальные программы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и спортивному ориентированию, интеллектуальные турниры, экскурсии в музей истории детского движения города. Самыми активными участниками были ребята из лагерей при школах №№ 13, 19 и 6.Кипела работа и в детских объединениях ДЮЦ. Штаб старшеклассников готовился к летнему сбору. Юные журналисты побывали в редакции «Северного рабочего». В театре «Забава» шли занятия по программе «Мировая и отечественная культура». Ребята знакомились с творчеством великих художников и композиторов.У юных туристов настала пора походов, которые реализуются в рамках муниципальной программы «Молодёжь Северодвинска».

Состоялся поход первой категории сложности по реке Сюзьма, он стал заключительным этапом проекта «Юный водник». Продолжается поход второй категории сложности по рекам Карелии.Воспитанники объединения «Спортивное ориентирование» подготовили игровую программу «Лабиринт», провели для новичков мастер-класс и учебно-тренировочное соревнование. Ребята научились читать топографические знаки, успешно справились с заданием пройти дистанцию в определённом направлении.Участники семейной этносудии «Ладушки» приняли участие в празднике Троица в селе Нёнокса, в межрегиональном фольклорном фестивале «Деревня - душа России», который состоялся в д. Пожарище Нюксенского района Вологодской области.

В отделе дошкольного воспитания тоже кипела работа, здесь были проведены интересные мероприятия для дошколят. Воспитанники детских садов № 66 «Беломорочка» и № 67 «Медвежонок» посетили мастер-классы педагогов ДЮЦа «Природа и её дары», посвящённые родному краю. Ребята приняли участие в экологической игре по станциям «Юные знатоки природы», в конкурсе рисунков на асфальте «Я рисую мир» и др.

В Детско-юношеском центре в течение июня работала замечательная выставка тематических поделок «Необычное и полезное из привычного и бесполезного». В ней приняли участие 133 юных северодвинца от 4 до 9 лет из 25 образовательных организаций города. Из бытовых отходов - пластиковых баночек, крышечек, картонных коробочек и т.п. - ребята изготовили шкатулочки, органайзеры, мебель для кукол, интерактивные игрушки, панно и даже большой игрушечный светофор, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.