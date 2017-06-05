Леонид Екимов и Дарья Вдовина выиграли чемпионат России по стрельбе

В подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» проходит личный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия, а также всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.

Вчера на чемпионате страны мужчины разыграли медали в олимпийском упражнении «скорострельный малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров».

Спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», заслуженный мастер спорта России Леонид Екимов завоевал «золото». В квалификации Леонид показал результат 585 очков из 600 возможных, а в финале сделал 32 попадания и победил в дополнительной перестрелке.

В олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров» чемпионкой страны стала спортсменка регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Дарья Вдовина.

В квалификации мастер спорта международного класса смогла набрать 585 очков из 600 возможных, а в финале победила с большим преимуществом в 7,4 балла, выбив 461,6 очка, - сообщает агентство по спорту Архангельской области.