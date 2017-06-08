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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/06/26/51480.html

Спорт

В Архангельске прошёл Всероссийский олимпийский день

В Архангельске прошёл Всероссийский олимпийский день
Фото из архива "Двины-информ"
В этом году он был посвящен XXII зимним играм, которые состоятся в южнокорейском городе Пхенчхан.

Старт мероприятиям Всероссийского олимпийского дня в Архангельске дал XXXIV Поморский марафон «Гандвик».

—С каждым годом Поморский марафон становится все более популярным и массовым. В этот день все, от мала до велика, собираются вместе, чтобы продемонстрировать свою любовь к спорту, – приветствовал легкоатлетов перед стартом руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Первым марафонскую дистанцию преодолел Алексей Елисеев из Архангельска за 2 часа 41 минуту и 21 секунду.

Спортивный праздник продолжился автограф-сессией известных спортсменов.

Все желающие смогли получить автограф с пожеланиями успехов и фотографию на память от участницы XXX летних Олимпийских игр Натальи Подольской, бронзового призёра XXVIII летних Олимпийских игр Глеба Писаревского, чемпиона мира по хоккею с мячом Игоря Гапановича и дважды призёра Олимпийских игр Евгения Лагунова, - сообщает агентство по спорту Архангельской области.

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