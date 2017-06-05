В Архангельске прошла спартакиада среди детских оздоровительных лагерей

Соревнования состоялись в физкультурно-спортивном комплексе имени Личутина и участие в них приняли 150 ребят из пяти школ Архангельска.

Юные спортсмены соревновались в легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе и пионерболе. В этом году у спартакиады была особая миссия - поддержка дворового спорта в Архангельской области.

- Спорт играет очень важную роль в жизни каждого человека, тем более детей. Во-первых, он делает их здоровыми и выносливыми. Во-вторых, дворовый спорт - это особенный вид игры. Ребята учатся взаимодействовать друг с другом, работать в команде, находить общий язык, - отметила замглавы города по социальным вопросам Светлана Скоморохова.

ФСК имени А. Ф. Личутина принимает ежегодну спартакиаду в своих стенах впервые. Организаторы надеются, что и в будущем местом проведения игр останется этот объект.

- Помню, как раньше в каждом дворе была спортивная площадка, нужно, чтобы и сейчас это стало популярным. Это должно привлечь детей к здоровому образу жизни и дать им толчок в будущее. Вспомните, сколько великих спортсменов начинало свой путь именно так, гоняя мяч во дворе с друзьями. Сейчас молодежь стремится к физкультуре, а нам остается только поддерживать это, а значит нужно самим больше заниматься спортом, - считает директор ФСК имени А. Ф. Личутина Игорь Тропин.

Первое место в командном зачёте занял оздоровительный лагерь школы № 14. Серебро досталось школе № 20, а третьей стала школа № 59, сообщает пресс-служба городской администрации.