Архангелогородец завоевал три медали на чемпионате России по парабадминтону

В чемпионате, который проходил в Саратове, участвовало 49 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации.

Спортсмен регионального центра развития адаптивного спорта Михаил Чивиксин занял первые места в одиночном разряде и в миксте со Светланой Ушаковой из Свердловской области и завоевал «серебро» в парном разряде с Рамилем Юлдашевым из Самарской области.

Чемпионат в Саратове - основной этап отбора в национальную команду для участия в чемпионате мира 2017 года, который пройдет в ноябре в Южной Корее, сообщает агентство по спорту Архангельской области.

Парабадминтон – молодой вид спорта. Первые соревнования для спортсменов-инвалидов по бадминтону прошли в 1995 году в Англии, но уже в 2020 году он впервые будет включен в программу Паралимпиады в Токио .