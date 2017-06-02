В Архангельске проходит турнир по дворовому настольному теннису

Проект «Настольный теннис во дворе» реализуется в столице Поморья уже шестой год подряд.

Всё лето дети и подростки соревнуются за право называться абсолютным победителем турнира. Соревнования уже начались и проводятся в несколько этапов: в каждом округе проходит по 3 турнира.

В финале, который пройдёт 31 августа, встретятся 24 победителя из всех округов и выявятся два главных победителя — по одному среди юношей и девушек.

- Все ребята очень разного уровня подготовки – это придаёт особый азарт игре. Для опытных игроков есть возможность посоревноваться с равными, а у новичков – обучиться некоторым тонкостям игры, - отметил главный судья соревнований Леонид Курбатов.

Ближайшие соревнования пройдут завтра — 20 июня на улице Галушина, а полный график состязаний можно посмотреть на сайте управления по физической культуре и спорту.