Поморские гребцы привезли четыре медали с чемпионата России

В Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ, в котором приняли участие 255 спортсменов из 28 регионов страны.

Архангельскую область представляли трое спортсменов регионального центра спортивной подготовки «Поморье» – мастер спорта международного класса Наталья Подольская, мастера спорта Алексей Тяпков и Илья Ситников.

Три из четырёх медалей привезла Наталья Подольская. На дистанции 200 метров в паре с Верой Собетовой, представляющей Омскую и Липецкую область, она завоевала золото, на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров и в байдарке-двойке на дистанции 500 метров – серебро.

По результатам национального чемпионата наша байдарочница получила право представлять страну на чемпионате Европы. В финале мужского заезда на дистанции 5000 метров бронзовым призером стал Илья Ситников, сообщает агентство по спорту Архангельской области.