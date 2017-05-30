Архангельские и Соловецкие школьники сразились в онлайн-шахматах

В команду Архангельска вошли юные шахматисты из состава областной сборной, а команда Соловков была представлена учащимися 1–5 классов средней школы.

Соловецкая команда давно хотела посоревноваться со сверстниками, но так как они не часто могут выбраться на очные турниры, САФУ помог им организовать матч по шахматам в режиме онлайн через интернет-портал «Шахматная планета». Турнир закончился со счетом 4:0 в пользу архангелогородцев.

— В данной ситуации, результат, конечно, не главное. Юные шахматисты получили полезный опыт проведения соревнований в онлайн-формате, который может быть распространён и на другие удалённые и труднодоступные территории Поморья, - отметила заместитель руководителя регионального агентства по спорту Наталья Тельтевская.