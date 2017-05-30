Архангельские и Соловецкие школьники сразились в онлайн-шахматах

Соловецкая команда давно хотела посоревноваться со сверстниками, но так как они не часто могут выбраться на очные турниры, САФУ помог им организовать матч по шахматам в режиме онлайн через интернет-портал «Шахматная планета». Турнир закончился со счетом 4:0 в пользу архангелогородцев.
— В данной ситуации, результат, конечно, не главное. Юные шахматисты получили полезный опыт проведения соревнований в онлайн-формате, который может быть распространён и на другие удалённые и труднодоступные территории Поморья, - отметила заместитель руководителя регионального агентства по спорту Наталья Тельтевская.