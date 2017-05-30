АГКЦ приглашает горожан принять участие в программе «Танцуй – укрепляй здоровье!»

Занятия проходят каждую среду с 17:30 до 19:30 на площадке перед центральным входом в городской культурный центр.

Танцы помогают улучшить самочувствие и настроение, повысить резервы сердечно-сосудистой, дыхательной систем и свою стрессоустойчивость, а также увеличить гибкость и избавиться от чувств тревоги и одиночества.

Занятия проходят под руководством врача лечебной физкультуры, заведующей консультативно-оздоровительным отделом Архангельского центра медицинской профилактики Елены Гафаровой, вместе со «Студией хорошего самочувствия».

Сайт городской администрации сообщает, что занятия проводятся бесплатно для всех желающих.