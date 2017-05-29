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Команда Поморья по универсальному бою взяла 15 медалей на первенстве мира

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/06/13/51263.html

Спорт

Команда Поморья по универсальному бою взяла 15 медалей на первенстве мира

Команда Поморья по универсальному бою взяла 15 медалей на первенстве мира
В городе Медынь Калужской области прошло первенство мира по универсальному бою среди подростков в возрасте 10–13 лет.

В турнире приняли участие 130 человек из 22 стран.

Сборную России представляли ребята из Котласа, до этого успешно выигравшие первенство России. По итогам первенства мира наши спортсмены выиграли восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, - собщает пресс-служба областного правительства. 

— Поздравляю юных бойцов с успешным выступлением и уверенными победами, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Наши атлеты в очередной раз доказали, что в универсальном бое им нет равных. Уверен, что и на молодёжном первенстве мира в сентябре этого года наша команда займет достойное место.

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