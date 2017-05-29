«Водник» расторгает отношения с Дмитрием Савельевым

Сегодня руководство регионального центра развития спорта «Водник» подписало документы, расторгающие отношения с полузащитником команды суперлиги Дмитрием Савельевым.

Согласно статье 44 Регламента проведения Всероссийских соревнований по хоккею с мячом, хоккеист должен произвести в пользу клуба денежную выплату в течение двух месяцев со дня расторжения контракта. Если хоккеист достиг к моменту расторжения контракта 28 лет (а Дмитрию Савельеву 38 лет), он обязан выплатить Клубу 1/3 от общей суммы заработной платы, не выплаченной за период, оставшийся до срока окончания контракта.

Только в этом случае состоится его окончательный переход в другую команду. Напомним, контракт Дмитрия с «Водником» был подписан на два года. Дмитрий Савельев пополнил ряды архангельского клуба год назад, перейдя из столичного «Динамо». В прошедшем чемпионате России полузащитник в составе «Водника» провел 34 матча, в которых голами ни разу не отметился.

Архангельский клуб благодарит спортсмена за плодотворное сотрудничество и желает ему крепкого здоровья, счастья и удачи во всем.