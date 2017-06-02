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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/06/12/51243.html

Спорт

В День России архангелогородцы сдали нормативы ГТО

В День России архангелогородцы сдали нормативы ГТО
Фото пресс-службы администрации Архангельска
В День России площадь Ленина превратилась в один большой спортивный зал под открытым небом, здесь собрались взрослые и дети, профессионалы и любители, шахматисты и боксеры – все, кто за спортивный и здоровый образ жизни.

- В программе спортивного праздника, который посвящен Дню России, показательные выступления спортсменов различных федераций боевых искусств - кикбоксинга, бокса, кудо, рукопашного боя, мы хотим, чтобы горожане видели и знали, чем занимаются наши спортсмены, - рассказал Александр Иванов, начальник управления по физической культуре и спорту Администрации города. – А еще мы хотим, чтобы горожане попробовали себя в сдаче нормативов ГТО. У нас есть три возрастные группы, и требования для каждой из них разные, у детей немного помягче, у взрослых – посерьезнее. Например, тем, кто входи в третью группу, то есть старше 45 лет,  подтянуться необходимо всего восемь раз, ну а для молодых людей призывного возраста норма - 14-15 раз.

Гости праздника могли просто попробовать свои силы, не претендуя на значок, ну а те, кто твердо решил сдать ГТО, получали оценочный лист и выполняли восемь нормативов: рывок гири, подтягивания, отжимания, упражнение на пресс, прыжки в длину, наклоны, челночный бег и метание теннисного мяча в цель.

Выпускник Университетской Ломоносовской гимназии Владимир Торопов в школе занимался легкой атлетикой, не профессионально, но много и упорно, команда гимназии не раз выигрывала Майскую эстафету. Однако значок ГТО Владимиру нужен не только, чтобы убедиться в своих силах, но и чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

- Пришел на праздник специально, чтобы сдать нормы ГТО, если удастся, получу два дополнительных балла при поступлении в вуз, планирую подать документы в ИТМО и СПбГУ на программиста, - объяснил юноша. – Кроме того, это праздник, мы пришли сюда всей семьей.

Арина Ларионова вот уже пять лет занимается бадминтонов в ДЮСШ №6, на праздник тоже пришла целенаправленно, чтобы сдать нормы ГТО.

- Я уже сдала пресс и отжимания, в принципе результат неплохой, но можно было сделать и больше, - поделилась девушка. - К сдаче норм ГТО я готовилась, тренировалась в спортивной школе. Вообще в городских спортивных праздниках участие я принимаю постоянно.

Для тех, кто к серьезным испытаниям вроде сдачи норм ГТО готов не был, да вообще  предпочитает интеллектуальный спорт, развернулась площадка шахматно-шашечной ДЮСШ №5 им. Карбасникова. А проверить свою меткость можно было в тире стрелкового клуба «Булат», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. 

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