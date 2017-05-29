В День России в центре Архангельска пройдут спортивные мероприятия

С 12 часов на площади Ленина состоятся спортивные мероприятия, включающие сдачу норм ГТО, а также интересные мастер-классы.

Все желающие в возрасте от шести лет смогут попробовать себя в различных спортивных испытаниях II-XI ступеней комплекса ГТО.

Мальчики, юноши и мужчины будут соревноваться в подтягиваниях, прыжках в длину с места, наклонах вперёд на гимнастической скамье, челночном беге. Девочки, девушки и женщины покажут себя в отжиманиях, прыжках в длину и других испытаниях. Каждый участник должен быть зарегистрирован в системе «АИС ГТО». Состав команд неограничен.

Результаты определяются главной судейской комиссией. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами управления по физической культуре и спорту Администрации Архангельска.

Также во время празднований планируется проведение мастер-классов по восточному боевому искусству Кудо, рукопашному бою, кикбоксингу.

Для участия в празднике необходимо направить предварительную заявку. По вопросам проведения праздника можно обратиться в управление по физической культуре и спорту по тел. 21-41-73, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.