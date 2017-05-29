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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/06/07/51162.html

Спорт

Стрелки из Архангельской области завоевали девять медалей

Стрелки из Архангельской области завоевали девять медалей
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
На Кубке России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового союза России спортсмены Архангельской области завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали

Две золотые награды в копилку сборной команды Архангельской области принёс заслуженный мастер спорта Леонид Екимов в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров и в стрельбе из пистолета-револьвера с дистанции 25 метров. В олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров» Леонид занял второе место, - сообщает пресс-служба правительства области. 

Две серебряные медали завоевала мастер спорта международного класса Дарья Вдовина в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров» и в паре с заслуженным мастером спорта Сергеем Кругловым в упражнении «пневматическая винтовка, смешанные команды».

«Серебро» – у мастера спорта Алексея Гнидченко в стрельбе из пистолета-револьвера с дистанции 25 метров.

Бронзовые медали завоевали Дарья Вдовина в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» и мастер спорта Мария Пономарёва в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров».

—Стоит отметить уверенное выступление Марии Пономарёвой, которая стала бронзовым призером Кубка России. Это ее первая победа на таком крупном российском турнире. Достойно дебютировала и кандидат в мастера спорта Алина Хвиюзова. Для своего возраста показала высокий уровень подготовки и мастерства, – подвел итог выступлениям наставник команды, заслуженный тренер России Александр Поздеев.

Вчера 14:34

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