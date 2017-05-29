Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу

Для сборной команды Новодвинска «Двина» очередной спортивный сезон завершился победой в открытом Кубке Архангельска среди мужских любительских команд.

На групповой стадии команда потерпела 3 поражения и вышла в сетку плей-офф с не совсем удобной позиции. Но, собравшись с силами, и, победив в четвертьфинале команду «ИФК», вышли в полуфинал на победителя группового этапа – команду «Мастер» (Архангельск). За 5 минут до конца игры «Двина» проигрывала 11 очков, но, благодаря великолепной игре Максима Шабанова, команде удалось переломить ход встречи и перевести ее в дополнительное время. А уже в овертайме новодвинцы одержали уверенную победу.

В финале соперником «Двины» стала команда «Диал». Игра носила переменчивый характер, то одна, то другая команда выходила вперед. Но в этот раз победа оказалась на стороне новодвинцев. Лучшим нападающим турнира был признан Максим Шабанов, лучшим MVP – Артур Авдеев, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.