Под Архангельском прошёл праздник для детей "Поморские забавы"

В День защиты детей северодвинская общественная организация инвалидов с потерей слуха провела в окрестностях Архангельска для ребят праздник «Поморские забавы».

Как сообщил руководитель этой организации Сергей Зверев, спортивное событие прошло в посёлке Лявля. На него пришли и приехали ребята из близлежащих деревень Приморского района. Они азартно состязались в спортивно-комической эстафете «Сёмга идёт!», в командных соревнованиях «Суши сети» и «Забрось колобка в печь». Ребята померялись силами в потешных боях - «Чужие здесь не ходят» (бой с оглоблями), в поморском боксе в парах и стенка на стенку.

Все участники спортивного праздника отмечены дипломами. После соревнований было организовано праздничное чаепитие.

«Поморские забавы» для своих сверстников помогли провести воспитанники реабилитационного центра «Солнышко» (руководитель Анатолий Любимов). Спортивный инвентарь изготовлен руками подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья в производственных мастерских северодвинского техникума строительства, дизайна и технологий и швейных производственных мастерских школы № 21, где учатся ребята с нарушением слуха, - сообщает пресс-служба правительства области.