В Коряжме протестируют нормы ГТО для людей с инвалидностью

2 июня в городе бумажников впервые пройдет II летняя сурдспартакиада.

Участие в соревнованиях примут команды Северодвинска, Коряжмы и Котласа. Спортсмены будут оспаривать звания сильнейших в легкой атлетике, дартс, стрельбе и настольном теннисе.

Состязания пройдут на базе стадиона «Труд», спортивного комбината «Олимп» и школы № 7. Все спортплощадки находятся в шаговой доступности, что удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в региональном Центре развития адаптивного спорта.

Архангельская область вошла в число 14 субъектов Российской Федерации, где будут апробированы нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди людей с ограниченными возможностями, - сообщает пресс-служба правительства области.