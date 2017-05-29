В Архангельске наградили участников Дельфейских игр

В официальном командном первенстве игр Архангельска область заняла 14 место среди 76 субъектов РФ. Юные дельфийцы Поморья вошли в состав национальной сборной на Дельфийских играх государств-участников СНГ.
Талантливую молодежь поздравили министр образования Игорь Скубенко и министр культуры Вероника Яничек.
Победители и участники конкурса получили благодарности, ведомственные благодарственные письма были вручены победителям и участникам игр, их педагогам, а также тем, кто помогал в подготовке участия делегации Поморья в играх.