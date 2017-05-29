В Архангельске наградили участников Дельфейских игр Фото пресс-службы правительства Архангельской области В Екатеринбурге прошли XVI Дельфийские игры России и XII Дельфийские игры государств-участников СНГ. В эти же дни здесь состоялся Евразийский Дельфийский фестиваль. В официальном командном первенстве игр Архангельска область заняла 14 место среди 76 субъектов РФ. Юные дельфийцы Поморья вошли в состав национальной сборной на Дельфийских играх государств-участников СНГ. Талантливую молодежь поздравили министр образования Игорь Скубенко и министр культуры Вероника Яничек. Победители и участники конкурса получили благодарности, ведомственные благодарственные письма были вручены победителям и участникам игр, их педагогам, а также тем, кто помогал в подготовке участия делегации Поморья в играх. Нашли ошибку? Выделите текст,

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