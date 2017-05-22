В Северодвинске прошло открытое первенство по велоспорту

Гонка проходила на острове Ягры. Победителями на дорожно-туристических велосипедах стали северодвинцы:
- Василий Прудников (возрастная категория 50 лет и старше);
- Дмитрий Гевель (40 - 49 лет);
- Антон Заборский (30 -39 лет);
- Светлана Заборская (19 - 29 лет);
- Виктория Дранишникова (13 - 14 лет).
В соревнованиях на гоночно-шоссейных велосипедах победу в своих возрастных группах одержали:
- Александр Шемендюк (30 - 39 лет);
- Мария Лахменева (40 лет и старше);
- Александр Шубин (50 лет и старше).