В Северодвинске прошло открытое первенство по велоспорту Фото пресс-службы администрации Северодвинска Более полусотни сильнейших гонщиков из Северодвинска и Архангельска боролись 28 мая за победу в открытом чемпионате и первенстве Северодвинска по велоспорту-шоссе. Гонка проходила на острове Ягры. Победителями на дорожно-туристических велосипедах стали северодвинцы: - Василий Прудников (возрастная категория 50 лет и старше); - Дмитрий Гевель (40 - 49 лет); - Антон Заборский (30 -39 лет); - Светлана Заборская (19 - 29 лет); - Виктория Дранишникова (13 - 14 лет). В соревнованиях на гоночно-шоссейных велосипедах победу в своих возрастных группах одержали: - Александр Шемендюк (30 - 39 лет); - Мария Лахменева (40 лет и старше); - Александр Шубин (50 лет и старше). Нашли ошибку? Выделите текст,

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