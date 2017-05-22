Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу Фото пресс-службы регионального агентства по спорту В Литве, в городе Каунасе прошел чемпионат мира по живу штанги лежа. Поморье представлял мастер спорта международного класса северянин Владимир Гришаев. Владимир выступал в составе сборной России в весовой категории до 105 килограммов: в сумме троеборья он собрал 332,5 килограмма и стал победителем международного турнира, сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту. Нашли ошибку? Выделите текст,

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