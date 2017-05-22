Владимир выступал в составе сборной России в весовой категории до 105 килограммов: в сумме троеборья он собрал 332,5 килограмма и стал победителем международного турнира, сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/29/50999.html
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Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Фото пресс-службы регионального агентства по спорту
В Литве, в городе Каунасе прошел чемпионат мира по живу штанги лежа. Поморье представлял мастер спорта международного класса северянин Владимир Гришаев.
Владимир выступал в составе сборной России в весовой категории до 105 килограммов: в сумме троеборья он собрал 332,5 килограмма и стал победителем международного турнира, сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту.
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