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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/29/50999.html

Спорт

Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Фото пресс-службы регионального агентства по спорту
В Литве, в городе Каунасе прошел чемпионат мира по живу штанги лежа. Поморье представлял мастер спорта международного класса северянин Владимир Гришаев.

Владимир выступал в составе сборной России в весовой категории до 105 килограммов: в сумме троеборья он собрал 332,5 килограмма и стал победителем международного турнира, сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту.

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