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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/29/50988.html

Спорт

Александр Насонов вступил в ряды «Водника»

Александр Насонов вступил в ряды «Водника»
Фото пресс-службы "Водника"
Новым нападающим «Водника» стал Александр Насонов, который прошедший сезон начинал в составе иркутской «Байкал-Энергии», а завершал его игроком красноярского «Енисея».

Возможности форварда хорошо знакомы наставнику желто-зеленых Сергею Лихачеву, под чьим руководством в разные годы хоккеист играл в иркутской «Сибскане» и московском «Динамо».

- Одной из проблем «Водника» в последнее время было то, что команде удавалось создавать немало опасных моментов у ворот соперника, но их реализация оставляла желать лучшего. В этом компоненте игры нам должен помочь Александр Насонов. Это форвард с неординарным мышлением и хорошей техникой. Он умеет забивать нестандартно. Кроме того, он не только отличный бомбардир, но и прекрасный ассистент - с его подачи было забито немало мячей, - отметил главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

Контракт с хоккеистом рассчитан на один год, - сообщает пресс-служба "Водника".

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