В Архангельске прошёл мастер-класс для юных хоккеистов

С воспитанниками ДЮСШ "Водник" опытом делился гранд мирового хоккея с мячом легендарный Игорь Гапанович.

- Самое главное это любить дело, которым ты занимаешься. И сегодня я этим мальчишкам так и сказал: нужно кататься и еще раз кататься! Уже сейчас из двух десятков можно отметить 5-6 талантливых ребят, но пока, конечно, делать какие-то выводы рано. Некоторые дети в тени до 15-16 лет, но упорно трудятся и уж во взрослом возрасте раскрываются,- рассказал Игорь Викторович.Мелочей при обучении мастерству хоккея с мячом не бывает. Прославленный чемпион объяснял детям, например, как правильно держать клюшку, и это тоже важно.

- Наш сын занимается спортом уже второй год. Мы выбрали хоккей с мячом, потому что это самый главный вид спорта Архангельской области. Здорово, что сегодня проводится такой замечательный мастер-класс. Как правило тренировки похожи одна на другую, а сегодня все очень необычно. Для детей общение со звездой спорта - это отличный стимул для роста, движения вперед,- отметил отец воспитанника ДЮСШ "Водник" Виктор Поженский.

В конце тренировки дети поделились на две команды и стали играть в хоккей. У малышей этой действо проходит забавно. Они всей гурьбой носятся за мячом от ворот к воротам в надежде победить соперников.

- Мне сегодня тренировка очень понравилась. Я когда вырасту тоже буду чемпионом!- поделился впечатлениями воспитанник ДЮСШ "Водник" Андрей Лысенко.