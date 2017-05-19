В средней возрастной группе весь пьедестал почёта заняли воспитанники отделения футбола спортшколы РЦРС «Водник» —  «Тигры», «Северная Двина-Медведи» и «Водник-2004».

В младшей группе сильнее всех был «Олимпик». Призовые места заняли также команды ДЮСШ РЦРС «Водник» — «Северные волки» и «Северная Двина-Северная звёздочка» сообщает пресс-служба «Водника». 