В Архангельске соревновались юные футболисты Игры «Кожаного мяча» проходили с 21 по 25 мая в Северном округе на стадионе спорткомплекса им. А. Ф. Личутина. В турнире участвовали юные спортсмены трёх возрастных групп: 2002-2003, 2004-2005 и 2006–2007 годов рождения. ДЮСШ регионального центра развития спорта «Водник» делегировал спортсменов не только из секции футбола, но и хоккея с мячом. Команда «Водник-2002» выглядела фаворитом старшей возрастной группы: первые четыре игры ребята выиграли с общим счётом 35:0. В заключительной игре они встретились с командой «Водник-Фаворит». Матч получился очень упорным и завершился ничейным результатом 2:2, но согласно критерию забитых и пропущенных мячей победителем стал «Водник-2002». Третью строчку заняла команда «Искра». В средней возрастной группе весь пьедестал почёта заняли воспитанники отделения футбола спортшколы РЦРС «Водник» — «Тигры», «Северная Двина-Медведи» и «Водник-2004». В младшей группе сильнее всех был «Олимпик». Призовые места заняли также команды ДЮСШ РЦРС «Водник» — «Северные волки» и «Северная Двина-Северная звёздочка» сообщает пресс-служба «Водника». Нашли ошибку? Выделите текст,

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