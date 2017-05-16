В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола

В этом году фестиваль состоится уже 8-й раз. Первые состязания проходили в Архангельске, затем несколько лет спортсмены собирались на Яграх в Северодвинске, в прошлом году турнир снова вернулся в столицу Поморья.

Фестиваль пляжного волейбола - мероприятие массовое, ежегодно со всей России на него собирается порядка 130-140 команд. Организаторы фестиваля обратились к руководству города с просьбой помочь с информационной поддержкой мероприятия.

Заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин отметил, что муниципалитет готов оказать поддержку в информационном сопровождении, а также поднял еще ряд вопросов, с решением которых готова помочь Администрация города: это оборудование душевых кабин и деревянных мостков.

- Глава города Игорь Годзиш дал поручение к началу летнего сезона оборудовать душевые кабины в рекреационной зоне отдыха у реки. Это будет сделано в ближайшее время, поэтому когда фестиваль состоится, душевые кабины уже будут оборудованы, - отметил он. – Кроме того, для удобства перемещения вдоль спортивных площадок готовы предоставить деревянные настилы