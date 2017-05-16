Новости дня

Администрация Архангельска расторгнет договор с перевозчиком маршрута №33

Телемост, посвященный 75-летию Соловецкой школы юнг, связал Москву и Архангельск

Вступил в законную силу приговор экс-руководителю ООО «Судоходная компания «Баренц-Транс»

В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола

Мобильная версия 16+

Среда, 24 мая, 17:55

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/24/50911.html

Спорт

В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола

В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола
В этом году фестиваль состоится уже 8-й раз. Первые состязания проходили в Архангельске, затем несколько лет спортсмены собирались на Яграх в Северодвинске, в прошлом году турнир снова вернулся в столицу Поморья.

Фестиваль пляжного волейбола - мероприятие массовое, ежегодно со всей России на него собирается порядка 130-140 команд. Организаторы фестиваля обратились к руководству города с просьбой помочь с информационной поддержкой мероприятия.

Заместитель главы по городскому хозяйству  Виталий Акишин отметил, что  муниципалитет готов оказать поддержку в информационном сопровождении, а также поднял еще ряд вопросов, с решением которых готова помочь Администрация города: это оборудование душевых кабин и деревянных мостков.

- Глава города Игорь Годзиш дал поручение к началу летнего сезона оборудовать душевые кабины в рекреационной зоне отдыха у реки. Это будет сделано в ближайшее время, поэтому когда фестиваль состоится, душевые кабины уже будут оборудованы, - отметил он. – Кроме того, для удобства перемещения вдоль спортивных площадок готовы  предоставить деревянные настилы

Сегодня 15:16

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской областиСегодня 13:37
4 комментария

Центр помощи детям с аутизмом откроют в АрхангельскеСегодня 11:48
2 комментария

Глава Новодвинска Сергей Андреев в прошлом году купил Toyota Land Cruiser 200Сегодня 10:53
3 комментария

Чиновники Архангельска призывают горожан прибратьсяВчера 18:44
17 комментариев

Ни грамма. В Архангельске прошел трезвый крестный ходВчера 14:22
6 комментариев

Спорт

Архангельские авиамоделисты сразились за кубок городаПозавчера 19:33

«Водники» в числе лучших20 мая 2017 16:33

Северодвинск присоединился к акции "На работу на велосипеде"19 мая 2017 13:19

В Архангельске "Водник" встретился со своими болельщиками18 мая 2017 15:42

«Водник» провел первую тренировку под руководством Сергея Лихачева 16 мая 2017 08:50

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Администрация Архангельска расторгнет договор с перевозчиком маршрута №33

Телемост, посвященный 75-летию Соловецкой школы юнг, связал Москву и Архангельск

Любо, братцы, любо! Котлас охраняют казаки

"Капитан Коковин": новое судно СМП в честь известного капитана

Центр помощи детям с аутизмом откроют в Архангельске

В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в апреле 2017 года

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель

Из Госдумы в гордуму: бывшая соратница Жириновского Ирина Чиркова остается в "колоде"

Шенкурск и Вельск проголосовали лучше, чем Котлас

Явка на довыборах в Архангельской области к 15-00 остается низкой

Вступил в законную силу приговор экс-руководителю ООО «Судоходная компания «Баренц-Транс»

Мужчина залез в квартиру экс-сожительницы, чтобы переночевать. Но скоро приехала полиция

В Красноборском районе закрыли сайты, где учили, как передавать взятки

Житель Холмогорского района убил соседа на глазах его жены

В Мезенском районе украли северных оленей

Архангельские авиамоделисты сразились за кубок города

«Водники» в числе лучших

Северодвинск присоединился к акции "На работу на велосипеде"

В Архангельске "Водник" встретился со своими болельщиками

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивить

Октябрьская библиотека PROчитает Николая Жернакова

В Архангельске презентуют пятый том "Поморской энциклопедии"

Кенозерские расписные «небеса» обретут былую красоту

"Потешный двор" вновь заработал в Архангельске
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru