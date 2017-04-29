«Водники» в числе лучших

Кроме этого, наставник команды «Водник-2004» Иван Домбровский вошел в десятку лучших детских тренеров России.
Также исполком Федерации хоккея с мячом определил формулу, по которой пройдет Чемпионат России в новом сезоне. По сравнению с предыдущей структурой соревнований, отменено деление на группы по территориальному принципу. Любители русского хоккея вновь увидят всех команд класса сильнейших.
На первом этапе команды сыграют в два круга, проводя по одной игре на своем и чужом поле. По итогам предварительного раунда соревнований первые восемь команд выходят в «play-off». Причем три сильнейших клуба выбирают себе соперника по четвертьфиналу. На этой стадии соревнований полуфиналист будет определен в серии до трех побед. Финал четырех, также как и в прошлом сезоне, пройдет в одном городе.
Окончательное положение о чемпионате России будет выработано после 22 мая, когда в Москве состоится совещание всех главных тренеров клубов суперлиги.
Первый турнир нового сезона – Кубок России стартует 21 сентября.