Северодвинск присоединился к акции "На работу на велосипеде"

Более сотни северодвинцев приняли участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде».

Акция призвана привлечь внимание властей и горожан к проблемам несовершенства инфраструктуры, пропагандировать здоровый образ жизни и велосипед - как средство передвижения. В Северодвинске уже давно не хватает парковочных мест для личного транспорта, в часы пик на дорогах возникают пробки. Казалось бы, все, кто ратуют за чистую атмосферу и свободные от машин дворы, могут отказаться от авто в пользу велосипеда.

Однако многих сдерживает отсутствие велодорожек и недостаточное количество парковок для двухколесных транспортных средств. Не способствуют популяризации этого способа передвижения и суровые погодные условия. Тем не менее в Северодвинске постоянно растёт число велосипедистов. Город корабелов уже в третий раз участвует в акции «На работу на велосипеде», и с каждым годом в ней принимает участие всё больше людей. В 2016-м во всероссийском рейтинге массовости наш город занял 23-е место, тогда по официальным данным сменили авто на велосипед 104 человека. Однако, по мнению организаторов, реальные показатели гораздо выше этих цифр.

26 мая в Северодвинске пройдёт велопарад. Для организации этого события нужны волонтёры. Их ждут в Молодёжном центре Северодвинска (ул. Первомайская. 13 А), - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.