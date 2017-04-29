В Архангельске "Водник" встретился со своими болельщиками

17 мая в Доме молодежи состоялась встреча команды «Водник» с болельщиками. Обсуждали итоги прошедшего хоккейного сезона и планы на будущее архангельского клуба.

На вопросы болельщиков отвечали директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов, начальник команды Дмитрий Минин, главный тренер Сергей Лихачев, а также капитан команды Евгений Дергаев.

Первым взял слово директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

—В минувший год наше учреждение находилось в стадии реорганизации. В состав «Водника» вошел центр развития массового спорта. К началу текущего года этот процесс завершен. На данный момент в региональный центр развития спорта «Водник» входит команда суперлиги, ее молодежный состав, стадион «Труд», центр развития спорта «Норд Арена», лыжный стадион в Малых Карелах и детско-юношеская спортивная школа. Я благодарен Вам, наши дорогие болельщики, за ту поддержку, которая была оказана команде суперлиги. Наш с вами диалог за минувший год вышел на качественно новый уровень. Все те пожелания, которые были высказаны на прошлогодней встрече, мы постарались максимально выполнить. Мы отремонтировали западную и восточную трибуны стадиона «Труд», отремонтировали холодильные установки искусственного льда, вернули прежний логотип команды, увеличили количество точек питания во время домашних матчей, появилась полевая кухня, была снижена стоимость билетов на матчи «Водника», а дети и пенсионеры проходили на стадион и вовсе бесплатно, был организован бесплатный развоз болельщиков после матчей на окраины Архангельска. Работу в этом направлении мы продолжим. В этом году на первомайской демонстрации желто-зеленая колона «Водника» была самой заметной. Также мы выставили отдельную команду на легкоатлетическую эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Хочется надеяться, что при активном участии болельщиков список массовых мероприятий, в которых мы с вами будем принимать активное участие, будет только расти, – заявил Андрей Вячеславович.

Итоги прошлого хоккейного сезона подвел начальник команды «Водник» Дмитрий Минин:

—В прошедшем сезоне, заняв четвертое место, команда показала лучший результат за последние 12 лет. Это наша общая победа. Благодаря сплочению вокруг команды руководства нашего региона и болельщиков стал возможен этот результат. Всех любителей хоккея с мячом хочется поблагодарить за ту колоссальную поддержку, которая была нам оказана.

На встрече широкой общественности был представлен новый главный тренер «Водника» Сергей Лихачев:

—У меня остались самые теплые воспоминания от предыдущих лет работы в Архангельске. Именно они стали лейтмотивом моего возвращения в «Водник». Команда в прошлом сезоне добилась весьма неплохого результата, но стать чемпионом это одно, а вот подтвердить свой статус это гораздо сложнее. Этот компонент в работе меня, безусловно, привлекает.

Слова благодарности болельщикам сказал и капитан желто-зеленых.

- Хочется поблагодарить всех болельщиков за ту поддержку, которая была нам оказана на протяжении всего сезона. На завершающем этапе чемпионата мы находились в тяжелом положении, но именно благодаря вашей мощной поддержке, мы смогли выйти в финал четырех, – отметил капитан «Водника» Евгений Дергаев.

В ходе всей встречи каждый болельщик мог задать ее участникам любой интересующий его вопрос.

- Дмитрий Юрьевич, почему команду покинули свои молодые воспитанники Павел Пожилов и Максим Анциферов?

- В соответствии с регламентом проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом клуб, воспитавший спортсмена, является бесправным, его мнение и желание вообще не учитывается. Чаще всего у начинающего спортсмена небольшая заработная плата и у другого клуба, при желании, не возникнет препятствий по выкупу его контракта. Именно с этой проблемой мы столкнулись этой весной. По завершению прошлого сезона мы очень рассчитывали на Павла Пожилова в будущем, но он принял решение пополнить состав столичного «Динамо». Что касается Максима Анциферова, то нельзя сказать, что тренеры ему не доверяли и не давали играть. Но на льду должны быть сильнейшие, которые свое место в стартовом составе добывают в конкурентной борьбе. В этом отношении у Максима не все получилось. Очень надеюсь, что у обоих ребят все еще впереди. Они приняли то решение, за которое несут полную ответственность.

- Андрей Вячеславович, какова дальнейшая судьба Игоря Гапановича и Николая Яровича?

- Оба специалиста на данный момент дисквалифицированы, но, надеюсь, что в скором времени эта проблема будет решена. Игорь Викторович в течение года проходил курсы по повышению квалификации в высшей школе тренеров, наш центр оплачивал его обучение, он продолжит свою работу в структуре клуба. Что касается Николая Викторовича, то окончательное решение по нему еще не принято –на каком посту он будет трудиться, но в любом случае он продолжит работу в нашем клубе. Мы не вправе разбрасываться такими специалистами.

- Андрей Вячеславович, в начале прошлого сезона у «Водника» были большие проблемы с искусственным льдом на стадионе «Труд». Как решается эта проблема?

- Все прошлое лето мы ремонтировали морозильную установку, которой уже больше четверти века. Большей части компонентов для нее нет на территории нашей страны. Только ценой неимоверных усилий нам к началу чемпионата России удалось наладить ее работу. Кроме этого, мы изучаем опыт стран Финляндии и Скандинавии, а также Центральной части России по использованию современных технологий в этом в направлении, в том числе и айсматов. Сейчас мы рассматриваем возможность перед началом нового чемпионата отправить команду суперлиги на тренировочный сбор за пределы Архангельской области на большой лед.

- Хочется добавить, что именно ледовой подготовки нам не хватило на старте прошлого сезона. Из-за чего мы не смогли выйти в полуфинал розыгрыша Кубка России. В этом году войдя в четверку сильнейших команд России «Водник» получил право на безвозмездной основе участвовать в Кубке мира. Сейчас вместе с Сергеем Евгеньевичем мы приняли решение о том, что команда отправится в Швецию за две недели до старта соревнований. Это позволит покататься на большом льду, а также приобрести игровую практику со шведскими клубами, – отметил начальник команды Дмитрий Минин.

- Андрей Вячеславович, возможно ли в новом сезоне проводить матчи в выходные и праздничные дни в дневное время?

- В прошлом сезоне мы прежде всего учитывали мнение доктора и тренерского штаба, которые пытались стабильно выводить игроков на пик формы ближе к вечеру. Когда было принято решение о том, что все игры будут вечером, мы точное время определили в ходе открытого голосования среди болельщиков, которое провели в социальных сетях. Что касается нового сезона, то для начала необходимо знать формулу проведения чемпионата России и его календарь. Именно от этого мы будем отталкиваться.

- Евгений, почему команда в прошлом чемпионате плохо играла на его старте?

- Сложно сделать акцент на чем-то одном. Нам тогда не хватало тренировок на большом льду и игровой практики. Я думаю, то, что мы вышли на пик формы к решающим матчам чемпионата страны лучше, чем, нежели это было наоборот.

- Андрей Вячеславович, как обстоит дела с финансированием команды в новом сезоне?

- Благодаря совместной работе с правительством Архангельской области, и при активном участии губернатора, нам удалось сохранить титульного спонсора ПАО «Лукойл» и его финансирование в прежнем объеме. Кроме этого, менеджемент клуба, руководство агентства по спорту Архангельской области будут и дальше проводить работу с потенциальными спонсорами, для того чтобы у команды суперлиги был создан резерв, который мы сможем использовать в ходе сезона на различные ее нужды.

- Сергей Евгеньевич, многие считают, что вы сторонник широких быстрых атак. Какая тактика будет в новом сезоне у «Водника»?

- Я предпочитаю «плясать» от печки, от наличия тех игроков, которые будут в обойме нашей команды. Сейчас селекционная работа еще продолжается, и говорить об этом пока преждевременно. В прошлом сезоне мне удалось воочию наблюдать за несколькими матчами «Водника». В обороне он произвел хорошее впечатление, а вот над успешным завершением атак нужно работать.

- Андрей Вячеславович, возможно ли улучшить качество картинки домашних матчей «Водника»?

- Перед началом прошлого сезона компания АТК и телеканал ПС отказались от организации трансляций матчей «Водника» с нескольких видеокамер, как это было до этого. В той ситуации мы отталкивались от тех возможностей, которые у нас были. На данный момент мы прорабатываем варианты улучшения качества картинки в новом сезоне. Однако стоит заметить, что хорошая картинка требует немалых вложений в необходимую технику, а также в людей, которые будут работать на телетрансляции. Решить все глобальные задачи разом невозможно. Будем делать все постепенно, пошагово.

- Сергей Евгеньевич, есть вероятность того, что вы в Архангельске задержитесь надолго?

- В 2006 году у меня не было желания отсюда уходить. На тот момент я считал, что для дальнейшего развития нашей команды необходимо два хороших защитника. У меня уже была договоренность о том, что в Архангельск вернется Олег Хайдаров и ряды «Водника» пополнит Юрий Логинов. У тогдашнего руководство архангельского клуба было другое мнение на этот счет. Поэтому, не найдя общих точек соприкосновения, мне пришлось возглавить красногорский «Зоркий». Когда велись переговоры в этом году, то я сразу обозначил, что для работы тренера одного года недостаточно. Поэтому мы сошлись на том, что контракт буде заключен сроком на два года. Если по итогам этого периода времени мы достигнем желаемого, то почему бы не продолжить взаимовыгодное сотрудничество?

- Евгений, где вам лучше играть: на позиции нападающего или под ним?

- Я себя более комфортно чувствую под нападающим, когда можно взять мяч из глубины поля и начать атаку своей команды.

В завершении встречи Федерация хоккея с мячом Архангельской области подвела итоги прошедшего хоккейного сезона среди любителей и наградила лучших игроков по двум видам спорта: хоккею с мячом и мини-хоккею с мячом, - сообщает портал "Правда Севера".

Завршили мероприятие раздача автографов и фотосессия, совместное чаепитие и общение в неформальной обстановке.