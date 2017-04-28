«Водник» провел первую тренировку под руководством Сергея Лихачева

Всего в нем принимает участие 16 игроков. В течение этого времени занятия будут проходить на льду крытого модуля стадиона «Труд», а также на земле и в тренажерном зале. Каждую неделю будет завершать кросс по набережной Северной Двины.
- Главная задача, которая ставится на этот на сбор – поддержать физическое и функциональное состояние спортсменов. По его завершению каждый из них получит индивидуальное задание на июнь, - рассказал главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.
Завершится тренировочный сбор 28 мая.