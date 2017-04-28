В Архангельске прошел турнир по танцевальному спорту "Беломорские ритмы"

В столице Поморья прошёл традиционный турнир по танцевальному спорту «Беломорские ритмы». В течение двух дней были разыграны Кубок губернатора, награды чемпионата и первенства Архангельской области и СЗФО.

— Турнир «Беломорские ритмы» пользуется заслуженным уважением как у спортсменов Архангельской области, так и у представителей других регионов. С каждым годом число его участников неизменно растёт, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – В этом году в турнире приняли участие более 2000 танцоров из 14 городов России.

В копилке спортсменов Архангельской области – 67 наград различного достоинства. Отличную технику, грацию и артистичность продемонстрировали как танцоры из столицы Поморья, так и представители школ спортивного танца из Новодвинска, Котласа и Северодвинска, - сообщает агентство по спорту АО.