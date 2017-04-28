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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/10/50668.html

Спорт

«Помор» завершил выступление в Сочи на победной ноте

«Помор» завершил выступление в Сочи на победной ноте
Фото Елены Муковозовой
В Сочи завершился финальный турнир VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в дивизионе «Лига чемпионов». Свой заключительный матч хоккеисты архангельского «Помора» проводили против ВХК «Смоленск».

Это поединок несколько неожиданно не принёс особых проблем нашим землякам. Он уверенно провели все три периода и одержали убедительную победу – 9:1. По две шайбы в составе «Помора» забросили Андрей Щелоков и Александр Харьков. Ещё по разу отличились Леонид Тарасов, Евгений Осовской, Михаил Бардин, Алексей Куликов и Денис Сидорочкин.

Таким образом, архангельская хоккейная дружина пять раз праздновала успех и лишь один раз испытала горечь поражения в матче с казанским «Торнадо», уступив в равной борьбе – 2:3.

По итогам турнира в Сочи «Помор» занял девятое место среди 32-х команд в группе Б и 17-е из всех 64-х участников «Лиги чемпионов». А в финале самого престижного дивизиона встретились московские «Сталкер» и «Скоростная машина». Хоккеисты «Сталкера» взяли верх со счётом 3:0 и стали обладателями Кубка Крутова.

Возвращаясь к нашей команде, стоит отметить хоккеистов, которые вошли в тройку лучших бомбардиров «Помора». Это Андрей Щелоков – 14 очков по системе «гол+пас» (10+4), Михаил Бардин – 12 (3+9) и Александр Харьков – 8 (7+1).

А уже 11 мая в Сочи стартует турнир в дивизионе «Лига надежды». Здесь в шестой группе выступит ещё один представитель Архангельска – ХК «Ледокол». Его соперниками станут «Львы» из Белгородской области, «Байкальский Айсберг» из Иркутской области и «Тимерхан» из Казани. Первый матч хоккеисты «Ледокола» проведут в четверг, 11 мая, со «Львами».

Александр Галин, Вчера 16:53

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