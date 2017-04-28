Архангельский «Помор» одержал четвёртую победу в Сочи

В Сочи завершается финальный турнир VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Вчера свой очередной матч в борьбе за 17-е место в соревнованиях и 9-е - в группе Б «Лиги чемпионов» провели хоккеисты архангельского «Помора».

Их соперниками были опытные игроки команды «Квин-Гайва» из Перми. Как показал весь ход поединка, оба коллектива стремились только к победе и отдали для этого все силы. Во многом судьбу матча решили удаления в составах обеих команд – по пять. Если пермяки не смогли использовать большинство, то наши земляки из «Помора» сделали это дважды.

На 10-й минуте встречи, имея на площадке численное преимущество, архангелогородцы умело его реализовали. С передачи Андрея Щелокова шайбу забросил Михаил Бардин. Однако в самом начале второго периода Андрей Серебряков сумел восстановить статус-кво – 1:1. Чувствовалось, что игра пошла до гола.

И в этот момент «поморы» во второй раз подряд сумели воспользоваться удалением в стане соперников. На 36-й минуте Александр Харьков после выверенного паса Михаила Бардина вывел свою команду вперёд – 2:1.

В третьем периоде оба коллектива предпринимали отчаянные попытки изменить счёт на табло. На последней минуте матча пермяки сняли вратаря и заменили его шестым полевым игроком. Надо признать, они были весьма близки к тому, чтобы уравнять шансы команд, но здорово действовал в воротах наш голкипер Александр Скоморохов. А за две секунды до финальной сирены Андрей Щелоков в падении выбросил шайбу из зоны «Помора», и капитан архангелогородцев Алексей Сайгин поразил пустые ворота ХК «Квин-Гайва».

В итоге, заслуженная и буквально выстраданная победа подопечных Александра Антушева – 3:1, которые сегодня в праздничный день поспорят за 9-ю позицию из 32-х команд в группе Б и 17-е место из всех 64-х коллективов, принимавших участие в самом престижном дивизионе НХЛ «Лиге чемпионов». Их соперником в 19.00 будет ВХК «Смоленск», который накануне лишь в серии буллитов переиграл ХК «Скат-Югра» - 2:1.