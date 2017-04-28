В Новодвинске прошёл фестиваль спортивных единоборств "Кубок Победы"

7 мая, в преддверии Дня Победы, В Новодвинске прошёл один из самых массовых и зрелищных мероприятий - фестиваль спортивных единоборств «Кубок Победы».

По традиции главными гостями церемонии открытия фестиваля спортивных единоборств «Кубок Победы», как и в прежние годы, остаются ветераны Великой Отечественной Войны. Искренние и тёплые слова благодарности за мирную жизнь, чистое небо и пожелания доброго здравия сегодня звучали в адрес Якова Захаровича Гаврилова и Людмилы Яковлевны Плоской.

Мы, ветераны боевых действий, - выступил председатель правления новодвинского «Российского Союза ветеранов Афганистана» Виктор Дмитриевский. - Хотим сегодня поздравить всех присутствующих: ветеранов Великой Отечественной Войны, жителей Новодвинска и гостей сегодняшнего мероприятия, с Днём Великой Победы и пожелать мира, и всего самого наилучшего. Всех с праздником!

Парад спортсменов сопровождался группой барабанщиц - учащихся новодвинской школы № 7. Патриотично и торжественно смотрелось на открытии и выступление кадетов седьмой школы. Развертывание флага РФ, церемония поднятия государственного флага - всё это красиво и синхронно выполнили новодвинские кадеты. Момент грациозности и изящности дополнили юные гимнастки - воспитанницы школы художественной гимнастики «Феерия».

Отметим, что наблюдать за спаррингами представителей восьми видов единоборств (бокс, кобудо, тхэквандо, сават, кудо, айкидо, тайский бокс, ММА) можно было практически весь воскресный день. Начиная с 10.00 и до 16.00 спортсмены, показывая свои лучшие приёмы, бились за награды. Динамику спортивного мероприятия сохраняла единовременная работа трёх спортивных площадок, на которых сменяя друг друга выходили бойцы.

Лучшие представители спортивных единоборств были отмечены медалями, грамотами, подарками и золотистыми «Кубками Победы». - сообщает пресс-служба городской администрации.