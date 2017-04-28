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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/08/50624.html

Спорт

Хоккеисты «Помора» одержали ещё одну победу в Сочи

Хоккеисты «Помора» одержали ещё одну победу в Сочи
Фото Елены Муковозовой На снимке: Очередная шайба "Помора"
В Сочи в разгаре игры финального турнира VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Вчера свой первый матч в борьбе за 17-е место в группе Б «Лиги чемпионов» провели хоккеисты архангельского «Помора».

Впервые эту встречу болельщики нашей команды могли наблюдать в онлайн трансляции на официальном сайте НХЛ. Думается, после просмотра поединка с участием архангелогородцев и их соперников из команды «Маяк-Сибна» из Усолья-Сибирского никто не остался равнодушным. Мало того, спортсмены «Помора» продемонстрировали тот хоккей, за который им не стыдно и который приятно смотреть любителям этого вида спорта.

Первый период можно смело назвать бенефисом Евгения Осовского и Андрея Щелокова. На 8-й минуте Евгений выдал изумительный по точности пас, и Андрей, выйдя на рандеву с голкипером коллектива из Иркутской области, не оставил тому ни единого шанса. А незадолго до окончания первого периода «поморы» отличились ещё раз, причём играя в меньшинстве. Вновь своё голевое чутьё у ворот соперников проявил Андрей Щелоков, а ассистировал ему Евгений Осовской.

На краткосрочный перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Помора». Второй период не изменил коренным образом ситуацию на льду. Архангелогородцы ещё дважды сумели огорчить неплохо проявившего себя в этой игре вратаря «Маяка-Сибны» Евгения Гермаденова. Особенно хороша была комбинация с участием Александра Харькова, Михаила Бардина и Дмитрия Фёдорова. Последний завершил усилия своих товарищей и зажёг цифры на табло Ледового дворца «Айсберг» - 4:0. А третью шайбу в составе «Помора» в свой актив записал капитан команды Алексей Сайгин.

Заключительный третий период мог и должен был ещё более укрепить преимущество северян в счёте, но шайба упорно не шла в ворота коллектива из Усолья-Сибирского. А вот бросок от синей линии Сергея Грошева позволил оппонентам «Помора» размочить счёт. Впрочем, окончательный счёт – 4:1 является реальным соотношением сил в этом матче, который по праву остался за подопечными Александра Антушева.

Хорошее настроение по поводу успеха наших хоккеистов было отчасти испорчено комментатором этой встречи, который был явно не готов к работе, ибо не изучил правильное произношение фамилий игроков «Помора» и кое-что ещё. Так, архангелогородцев он называл «архангельчанами», а Александра Харькова на протяжении всего поединка величал, как Харьков с ударением на первом слоге. Быть может, комментатор имел украинские корни и родом был из первой столицы советской Украины, которой до 1934 года был Харьков?

Впрочем, бог с ним – с комментатором. Главное вчера была добыта победа, после которой «Помор» ждёт куда более именитый соперник. Сегодня в 11.30 на льду «Айсберга» он сразится с командой «Квин-Гайва» из Перми. Пермяки вчера в упорном поединке обыграли «Строитель» из Магадана – 3:1, уступая после первого периода – 0:1.

ХК «Квин-Гайва» в отличие от наших земляков может похвастать значительными достижениями в НХЛ. В 2013 и 2016-м годах он занял первое и второе места соответственно в «Лиге будущих чемпионов», а в 2014-м замкнул первую шестёрку команд «Лиги чемпионов». Так что, сегодня наш «Помор» ожидает ещё один серьёзные матч, в котором его соперник будет как минимум не слабее. Любители хоккея могут наблюдать за событиями в этой игре в онлайн трансляции на официальном сайте НХЛ (fest.nhliga.org).

Александр Галин, Сегодня 10:12

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Комментарии
vlad1950, сегодня 17:21

ха-ха в борьбе за 17 место вгруппе это очень круто

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