Турнир болельщиков «Водника» завершился неожиданно

Накануне на льду крытого модуля стадиона «Труд» прошел IХ турнир по мини-хоккею с мячом среди болельщиков команды «Водник». В этом году он был посвящен 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Архангельской области.

На торжественной церемонии открытия хоккеистов приветствовал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. Он поблагодарил болельщиков за огромную поддержку команде в минувшем сезоне и пожелал честной бескомпромиссной борьбы на ледовом поле. В этом году этому турниру впервые был присвоен статус областного. Если в предыдущие годы в нем принимали участие команды только из Архангельска, то в этот раз желание сыграть изъявил спортколлектив «Онега».

- Мы сегодня решили приехать в Архангельск и принять участие в этом турнире, потому что любим хоккей с мячом и все время болеем за команду "Водник". Раньше в Онежском районе было одиннадцать команд, сейчас четыре, и все же, хоккей с мячом у нас любят и уважают. Мы будем создавать свою федерацию и в следующем сезоне принимать участие во всех областных турнирах. Сегодня встали в шесть утра, были в пути три часа, тем не менее, постараемся выйти из группы, а уж потом и за победу побороться, - сказал наставник команды «Онега» Игорь Кругликов.

Стоит отметить, что турнир болельщиков команды «Водник» стал одним из связующих звеньев в развитии хоккея с мячом в регионе. Многие любители, принимавшие участие в нем в разное время, в дальнейшем стали выступать в региональных соревнованиях по этому виду спорта. Так год назад в нем принимала участие команда «Атлант», которая в прошедшем сезоне дебютировала в чемпионате и кубке Поморья по русскому хоккею.

В этом году на турнир болельщиков заявилось одиннадцать команд, которые были разделены на три группы. Ледовые дружины, занявшие первые места в своих группах на предварительном этапе, выходили в финал трех, в котором по круговой системе определялся победитель. По сравнению с прошлым годом вся тройка призеров обновилась. В финальную пульку вышли команды «Онега», «Молодежь29» и «Торнадо». Дебютант соревнований - команда «Онега», в состав которой был включен защитник «Водника» Данил Кузьмин, оставила не у дел своих соперников – «Молодежь29» и «Торнадо», за которые были завялены многолетние лидеры желто-зеленых Евгений Дергаев и Александр Антонов – 8:6 и 5:3 соответственно, и стала новым победителем турнира болельщиков. «Молодежь29» и «Торнадо» сыграли между собой вничью – 5:5. В итоге только по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах «серебро» досталось «молодежке». Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляло агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта «Водник» и федерации хоккея с мячом Архангельской области.

- В прошедшем сезоне команда «Водник» показала лучший результат за последние 12 лет. Он был бы невозможен без поддержки наших болельщиков. Единение нашей ледовой дружины и любителей хоккея с мячом мы должны преумножать. Проведение подобных турниров, когда игроки и болельщики в одной команде, только способствует достижению этой цели. Поэтому этот спортивный праздник в канун дня Победы в Великой Отечественной войне, мы проводим с большим удовольствием, - отметил директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

Победители и призеры получили специальные призы от организаторов турнира. 17 мая у болельщиков команды «Водник» будет возможность встретиться со своими любимцами в другой обстановке. В этот день пройдет встреча игроков и руководства архангельского клуба с любителями хоккея с мячом. Начало в 18:30, - сообщает пресс-служба центра развития спорта "Водник".