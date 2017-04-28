Флорболистки «Науки-САФУ» - восьмикратные чемпионки России

Сразу после победы мужской сборной Архангельской области по флорболу «Помор» в Нижнем Новгороде там же стартовал финальный раунд чемпионата России среди женских коллективов. За медали боролись четыре команды: местный «Нижегородец», «СПб Юнайтед» из Санкт-Петербурга, «Флора» из Сергиева Посада Московской области и сборная Архангельской области «Наука-САФУ».

На первом этапе все они сыграли друг с другом в однокруговом турнире. Наши девушки по очереди убедительно переиграли соперниц из «Флоры» - 14:1, «СПб Юнайтед» - 9:1 и «Нижегородца» - 11:1. В полуфинале северянки вновь сошлись на площадке с флорболистками из подмосковной «Флоры». В этот раз преимущество наших спортсменок было ещё более убедительным – 15:2.

А вот второй полуфинальный поединок между хозяйками турнира из «Нижегородца» и «СПб Юнайтед» принёс настоящую сенсацию. Обе команды уже встречались на этих соревнованиях, и тогда девушки с берегов Волги не испытали никаких проблем, разгромив соперниц из Питера – 8:3.

Вероятно, это сыграло с флорболистками «Нижегородца» злую шутку. В основное время матча они смогли наиграть только на ничью – 5:5, а в овертайме и вовсе уступили – 5:6. Вот так, нежданно-негаданно спортсменки «СПб Юнайтед» стали обладательницами серебряных наград чемпионата России.

Почему серебряных? Просто ещё до финала всем любителям флорбола было ясно: «Наука-САФУ» в очередной раз станет сильнейшей флорбольной дружиной страны. Слишком уж несопоставимо было мастерство наших девушек и их оппоненток из Санкт-Петербурга. Это со всёй очевидностью доказал ход финальной игры и её итог – 16:1.

Таким образом, женская сборная Архангельской области «Наука-САФУ» стала восьмикратным чемпионом России по флорболу. Поздравляем их с этим достижением, в котором огромная заслуга принадлежит наставникам команды – Анатолию Быкову, Александру Скирденко и Андрею Ленину. Остаётся добавить, что «бронзу» чемпионата страны оставили у себя спортсменки «Нижегородца», одержавшие победу над «Флорой» - 6:2.