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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/07/50616.html

Спорт

Наталья Подольская добыла в Краснодаре ещё две медали

Наталья Подольская добыла в Краснодаре ещё две медали
Фото vk.com/rcsp_pomorie На снимке: Вера Собетова и Наталья Подольская
На озере Старая Кубань в Краснодаре сегодня завершается Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. Ещё две медали на этих соревнованиях завоевала лидер архангельских байдарочников – мастер спорта международного класса Наталья Подольская.

Сначала она вышла на старт байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Вновь её подругой по экипажу стала Вера Собетова. До этого девушки вместе взяли «серебро» на дистанции 200 метров, уступив на финише дуэту в составе Елены Анюшиной и Киры Степановой.

На сей раз, Подольская и Собетова уступили не только Анюшиной и Степановой, но и паре в составе Арины Аношкиной и Инны Никитиной. В итоговом протоколе Елена Анюшина и Кира Степанова заняли первое место с результатом 1 мин. 45,22 сек. «Серебро» выиграли Аношкина и Никитина – 1 мин. 46,24 сек. А вот бронзовые награды достались Наталье Подольской и Вере Собетовой – 1 мин. 46,74 сек.

Сегодня в утренней программе прошли заезды девушек в байдарках-четвёрках на дистанции 500 метров. Вместе с Натальей Подольской и Верой Собетовой за победу боролись Мария Александрова и Юлия Качалова. Их главным конкурентом в борьбе за победу стал квартет спортсменок в составе Варвары Барановой, Анастасии Невской, Инны Никитиной и Арины Аношкиной. Судьба золотых и серебряных медалей решилась на самом финише.

К сожалению, Наталья Подольская и её подруги показали время 1 мин. 33.96 сек. и завоевали «серебро». Совсем немного выиграли у вторых призёров новоиспечённые обладатели Кубка России – Баранова, Невская, Никитина и Аношкина. Их результат – 1 мин. 33,62 сек. В программе соревнований осталось разыграть награды на дистанции 5000 метров.

Александр Галин, Сегодня 15:42

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