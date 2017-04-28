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Архангельский «Помор» в упорной борьбе одолел соперников из «Карелии»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/07/50612.html

Спорт

Архангельский «Помор» в упорной борьбе одолел соперников из «Карелии»

Архангельский «Помор» в упорной борьбе одолел соперников из «Карелии»
Фото vk.com/club141693058 На снимке: Андрей Щелоков - автор хет-трика в матче с "Карелией"
В Сочи завершились матчи группового этапа финального турнира VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ). В заключительной игре в «Лиге чемпионов» хоккеисты архангельского «Помора» встретились с ХК «Карелия» из Петрозаводска.

Этот поединок решал судьбу второго места в подгруппе 8 группы Б. У обеих команд до этого было в активе по 3 очка. Матч начался с атак архангелогородцев, и уже на 2-й минуте Андрей Щелоков распечатал ворота соперников – 1:0. Однако хоккеисты «Карелии» в течение пары минут дважды огорчили голкипера «Помора» Льва Филатова и вышли вперёд. Впрочем, длилось это недолго, и к исходу десятиминутки усилиями всё того же Андрея Щелокова равенство на площадке Ледовой арены «Айсберг» было восстановлено – 2:2.

Второй период также завершился ничейным исходом. На шайбу петрозаводчан точным броском ответил Александр Харьков, реализовав большинство – 3:3. Всё должен был решить заключительный период, в котором на льду шла жёсткая борьба, подчас выходившая за рамки дозволенного. И всё-таки последнее слово осталось за нашими земляками. За 4 минуты до конца встречи Андрей Щелоков забросил свою третью шайбу в этом матче и установил окончательный счёт на табло – 4:3.

Кстати, за несколько часов до этой игры автор вчерашнего хет-трика в составе «Помора» по телефону поделился своим впечатлением о противостоянии с казанским «Торнадо», в котором решилась судьба первого места:

- Поражение от команды из столицы Татарстана было очень обидным. Мы ни в коем случае не заслужили поражения. Игра была абсолютно равной, и всё решила одна шайба. Могу сказать, что при счёте 2:3 на последней минуте встречи мне удалось-таки сравнять счёт. Шайба явно пересекла линию ворот, из-за которой её буквально выгреб ловушкой вратарь «Торнадо». Это видели все кроме арбитров матча, которые развели руки в сторону, не засчитав взятия ворот. Конечно, ребята переживают случившееся, но рук не опускают и готовятся к матчу с «Карелией».

Что ж, пусть обидное поражение «Помора» останется на совести судейской бригады из Ярославля, обслуживавшей эту игру. В другой вчерашней встрече в подгруппе 8 группы Б казанский «Торнадо» без проблем разобрался с «Ариадой» из Марий Эл – 7:0. Таким образом, места распределились следующим образом: 1. «Торнадо» - 9, «Помор» - 6, «Карелия» - 3 и «Ариада» - 0 очков.

Теперь хоккеисты «Помора» поборются за 17-е место в группе Б. Сегодня их первым соперником станет ХК «Маяк-Сибна» из Усолья-Сибирского. Коллектив из Иркутской области также стал вторым в своей подгруппе 7, уступив только «Вольфраму» из Приморского края – 1:2. Так что, борьба дружине Александра Антушева сегодня предстоит нешуточная.

Поединок «Помора» с соперниками из Усолья-Сибирского начнётся в 17.30. За всеми перипетиями этого увлекательного матча любители хоккея могут наблюдать в онлайн трансляции на официальном сайте НХЛ (fest.nhliga.org).

Александр Галин, Сегодня 10:28

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