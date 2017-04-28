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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/06/50609.html

Спорт

В Архангельске прошла традиционная майская эстафета

В Архангельске прошла традиционная майская эстафета
Фото Артема Келарева
Самыми интересными в эстафете всегда были соревнования среди школьников. Многие годы победителем была школа № 28, но в последние годы вперед вырвались Архангельский лицей имени Ломоносова и школа № 45.


В 2016 году среди юношеских школьных команд победила команда Архангельского лицея, вторыми пришли ребята из 45-й, а третьими стали спортсмены из гимназии № 6. Тогда 28-я школа заняла пятое место. 

В этом году юноши традиционно соревновались жёстко и, несмотря на плохие погодные условия, показали отличные результаты — первыми снова прибежали ученики Архангельского лицея имени Ломоносова, 28-я школа вернулась в тройку победителей и стала второй, а третьими финишировали ученики школы № 45. 

Противостояние Архангельских школ среди девушек тоже имеет долгую историю, и фавориты в ней те же. В 2016 году первой стала команда 28-й школы, вторыми пришли ученицы Архангельского лицея имени Ломоносова, а третьими — школа № 45. 

В этом году первая тройка женских школьных команд осталась прежней — лицей, школа № 28 и школа № 45, - сообщает ИА "Регион 29".

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