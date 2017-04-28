В Архангельске прошла традиционная майская эстафета

Самыми интересными в эстафете всегда были соревнования среди школьников. Многие годы победителем была школа № 28, но в последние годы вперед вырвались Архангельский лицей имени Ломоносова и школа № 45.



В 2016 году среди юношеских школьных команд победила команда Архангельского лицея, вторыми пришли ребята из 45-й, а третьими стали спортсмены из гимназии № 6. Тогда 28-я школа заняла пятое место.

В этом году юноши традиционно соревновались жёстко и, несмотря на плохие погодные условия, показали отличные результаты — первыми снова прибежали ученики Архангельского лицея имени Ломоносова, 28-я школа вернулась в тройку победителей и стала второй, а третьими финишировали ученики школы № 45.

Противостояние Архангельских школ среди девушек тоже имеет долгую историю, и фавориты в ней те же. В 2016 году первой стала команда 28-й школы, вторыми пришли ученицы Архангельского лицея имени Ломоносова, а третьими — школа № 45.

В этом году первая тройка женских школьных команд осталась прежней — лицей, школа № 28 и школа № 45, - сообщает ИА "Регион 29".