Архангельский «Помор» стартовал в Сочи с победы и поражения

В Сочи начались матчи группового этапа финального турнира VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ). За награды соревнований будут бороться 156 ледовых дружин из 73-х субъектов РФ, включая 130 победителей региональных отборочных этапов.

В «Лиге чемпионов» в бой уже вступили хоккеисты архангельского «Помора». Ледовая дружина Александра Антушева по жребию попала в 8-ю подгруппу группы Б. Соперниками архангелогородцев в ходе группового этапа стали команды «Ариада» из Республики Марий Эл, «Карелия» из Петрозаводска и «Торнадо» из Казани.

Свой стартовый поединок наши земляки провели против «Ариады». Первые два периода принесли незначительное преимущество северянам – 3:1. Первую шайбу на турнире в составе «Помора» забросил Михаил Бардин. В третьей 20-минутке всё встало на свои места. Наши хоккеисты раз за разом огорчали соперников, забросив в их ворота пять безответных шайб.

В итоге первая убедительная победа хоккеистов «Помора» - 8:1. Три очка по системе «гол+пас» набрал Андрей Щелоков. На его счету две шайбы и одна результативная передача. Остальные заброшенные шайбы в активе Александра Харькова (дважды), Евгения Осовского, Дениса Сидорочкина и Леонида Семенского.

Главный соперник «поморов» в подгруппе «Торнадо» из Казани также разгромил своих оппонентов из «Карелии» с разницей в семь шайб – 7:0. Вчера фавориты подгруппы 8 группы Б встретились в очном поединке между собой. Победитель игры между «Помором» и «Торнадо» практически обеспечивал себе дальнейшее продолжение борьбы за медали.

Как и ожидалось, матч прошёл в упорной борьбе, где всё решила одна победная шайба, заброшенная казанскими хоккеистами. Первый и третий периоды встречи завершились без заброшенных шайб. А вот во втором была решена судьба поединка. Хоккеисты «Торнадо» в течение шести минут трижды поразили ворота «Помора».

Надо отдать должное нашим землякам, которые не опустили руки и забросили две ответные шайбы, авторами которых стали Александр Харьков и Андрей Щелоков. Увы, на большее наших хоккеистов не хватило. В итоге поражение – 2:3, которое практически не оставляет шансов «Помору» на первое место в подгруппе.

Сегодня пройдут заключительные матчи, в которых между собой сойдутся «Торнадо» - «Ариада» и «Помор» - «Карелия».