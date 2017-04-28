Новости дня

В Архангельске прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти сотрудников СОБР, погибших при исполнении служебного долга

За сутки в Коряжме сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных водителей

В Архангельске началась продажа билетов на открытие фестиваля уличных театров

Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее

Мобильная версия 16+

Суббота, 6 мая, 11:01

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/06/50602.html

Спорт

Архангельский «Помор» стартовал в Сочи с победы и поражения

Архангельский «Помор» стартовал в Сочи с победы и поражения
Фото nhliga.org На снимке: Председатель Совета Легенд НХЛ Александр Якушев с официальной шайбой турнира
В Сочи начались матчи группового этапа финального турнира VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ). За награды соревнований будут бороться 156 ледовых дружин из 73-х субъектов РФ, включая 130 победителей региональных отборочных этапов.

В «Лиге чемпионов» в бой уже вступили хоккеисты архангельского «Помора». Ледовая дружина Александра Антушева по жребию попала в 8-ю подгруппу группы Б. Соперниками архангелогородцев в ходе группового этапа стали команды «Ариада» из Республики Марий Эл, «Карелия» из Петрозаводска и «Торнадо» из Казани.

Свой стартовый поединок наши земляки провели против «Ариады». Первые два периода принесли незначительное преимущество северянам – 3:1. Первую шайбу на турнире в составе «Помора» забросил Михаил Бардин. В третьей 20-минутке всё встало на свои места. Наши хоккеисты раз за разом огорчали соперников, забросив в их ворота пять безответных шайб.

В итоге первая убедительная победа хоккеистов «Помора» - 8:1. Три очка по системе «гол+пас» набрал Андрей Щелоков. На его счету две шайбы и одна результативная передача. Остальные заброшенные шайбы в активе Александра Харькова (дважды), Евгения Осовского, Дениса Сидорочкина и Леонида Семенского.

Главный соперник «поморов» в подгруппе «Торнадо» из Казани также разгромил своих оппонентов из «Карелии» с разницей в семь шайб – 7:0. Вчера фавориты подгруппы 8 группы Б встретились в очном поединке между собой. Победитель игры между «Помором» и «Торнадо» практически обеспечивал себе дальнейшее продолжение борьбы за медали.

Как и ожидалось, матч прошёл в упорной борьбе, где всё решила одна победная шайба, заброшенная казанскими хоккеистами. Первый и третий периоды встречи завершились без заброшенных шайб. А вот во втором была решена судьба поединка. Хоккеисты «Торнадо» в течение шести минут трижды поразили ворота «Помора».

Надо отдать должное нашим землякам, которые не опустили руки и забросили две ответные шайбы, авторами которых стали Александр Харьков и Андрей Щелоков. Увы, на большее наших хоккеистов не хватило. В итоге поражение – 2:3, которое практически не оставляет шансов «Помору» на первое место в подгруппе.

Сегодня пройдут заключительные матчи, в которых между собой сойдутся «Торнадо» - «Ариада» и «Помор» - «Карелия».

Александр Галин, Сегодня 08:47

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

6 мая в Поморье ожидается северо-западный ветер и снегСегодня 07:42

Архангельск готовится к празднованию Дня ПобедыВчера 15:01
1 комментарий

В Архангельске в день проведения Майской эстафеты изменится движение транспортаВчера 12:06

Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"Вчера 12:00
1 комментарий

Флорболисты «Помора» - чемпионы РоссииВчера 11:26

Спорт

В Новодвинске пройдёт "Кубок Победы"Вчера 14:30

Флорболисты «Помора» - чемпионы РоссииВчера 11:26

«Водник» примет участие в майской эстафетеВчера 08:25

Футболисты «Звёздочки» и «Химика» стартуют матчами на выездеПозавчера 17:08

Наталья Подольская завоевала в Краснодаре «серебро» и «бронзу»Позавчера 15:01

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

6 мая в Поморье ожидается северо-западный ветер и снег

В столице Поморья построят объезд вокруг областной больницы

В Красноборске планируют благоустройство территорий

Архангельск готовится к празднованию Дня Победы

В День Победы северянам подарят «Памятные треугольники»

Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

В Архангельске прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти сотрудников СОБР, погибших при исполнении служебного долга

За сутки в Коряжме сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных водителей

В Заостровье произошёл пожар в новостройке

Бизнесмен из Котласа присвоил деньги, отданные гражданами за товары из интернета

В Приморском районе разыскивают пожилого рыбака

В Новодвинске пройдёт "Кубок Победы"

Флорболисты «Помора» - чемпионы России

«Водник» примет участие в майской эстафете

Футболисты «Звёздочки» и «Химика» стартуют матчами на выезде

В Архангельске началась продажа билетов на открытие фестиваля уличных театров

Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее

У наследников традиций Северного хора – первый юбилей

Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"

В Добролюбовке покажут фильмы альманаха "Дети войны"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru