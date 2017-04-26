В Новодвинске пройдёт "Кубок Победы"

Единовременно на трёх спортивных площадках поклонники единоборств смогут увидеть зрелищные выступления спортсменов - представителей спортивных, боевых и смешанных видов спорта, а именно: бокс, кобудо, тхэквандо, сават, кудо, айкидо, тайский бокс, ММА.
Церемонию открытия спортивного мероприятия дополнят яркие номера в исполнении художественных гимнасток, отряда кадет, а также титульные поединки и показательные выступления.
Начало фестиваля спортивных единоборств «Кубок Победы» 7 мая в 10.00. Торжественное открытие в 12.00. Вход свободный.
Как и в прошлые годы на фестиваль приглашены ветераны Великой Отечественной Войны, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.