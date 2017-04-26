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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/05/50588.html

Спорт

Флорболисты «Помора» - чемпионы России

Флорболисты «Помора» - чемпионы России
Фото vk.com/club54261450
В Нижнем Новгороде завершился финальный этап чемпионата России по флорболу среди мужских команд. Пройдя всю дистанцию турнира без поражений, в решающем поединке за золотые медали встретились флорболисты сборной Архангельской области «Помор» и местного клуба «Нижегородец».

Матч начался неожиданно. На первой же минуте встречи мяч дважды побывал в воротах нижегородцев. А к 4-й минуте игры счёт и вовсе стал угрожающим для хозяев – 3:0. Первый период, который прошёл под диктовку наших земляков, завершился с приятным для «Помора» и его болельщиков преимуществом в четыре мяча – 4:0. Кстати, на трибунах собралось немалое количество любителей флорбола, которые активно поддерживали нашу команду.

Казалось, после столь внушительного задела в счёте исход матча уже во многом предопределён. Но не тут-то было. Наши ребята как будто забыли, что против них играет прошлогодний чемпион России, который на пути к «золоту» в 2016 году остановил флорбольную дружину из Поморья.

Нижегородцы постепенно прибрали инициативу в свои руки и к концу второго периода практически ничего не оставили от преимущества «Помора» - 4:3. А когда стартовал решающий третий 20-минутный отрезок игры хозяева турнира и вовсе уравняли шансы команд – 4:4. Пришлось всё начинать сначала. Неизвестно, чем бы завершился этот увлекательный поединок, если бы за 12 минут до конца встречи Владимиру Гаревских не удался точный бросок с дальней дистанции – 5:4.

Всё оставшееся время «Помор» и «Нижегородец» предпринимали отчаянные попытки в надежде изменить цифры на табло. Были удаления в составах обеих команд, голевые моменты и спасения голкиперов. Снять все вопросы о победителе мог в конце матча Игорь Кучин, но, выйдя на рандеву с вратарём нижегородцев, не смог переиграть того.

А когда за несколько секунд до финального свистка арбитров встречи последовало удаление в составе хозяев, стало ясно: «Помор» спустя год возвратил себе титул сильнейшей флорбольной дружины страны и стал десятикратным чемпионом России. Итак, трудная победа в финале над грозным соперником – 5:4 и заслуженный успех подопечных тренера Сергея Талдонова.

Бронзовые медали добыли флорболисты «Сибири» из Омска, переигравшие в очном поединке за третье место столичный «Спартак» - 4:3. Далее в турнирной таблице расположились: «СПб Юнайтед» (Санкт-Петербург), «Ветераны» (Новый Уренгой), «Гриззли» (Санкт-Петербург) и «Фили» (Москва).

Александр Галин, Сегодня 11:26

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