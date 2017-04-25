«Водник» примет участие в майской эстафете

После многолетнего перерыва в Майской легкоатлетической эстафете примет участие команда хоккейного клуба «Водник».

- Ветераны «Водника» с гордостью рассказывают о своем участии в Майской эстафете в Советские годы. Мы решили возродить добрую традицию и выставили команду для участия в забеге. Наших ребят будет сложно не заметить. Они выйдут на старт в форме фирменных желто-зеленых цветов, - рассказал директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

Команда для участия в майской эстафете была скомплектована из игроков дубля «Водника». На этой неделе желто-зеленых зарегистрировали в оргкомитете соревнований. «Водники» побегут под номером 14.- Вплоть до прошлой недели наша подготовка к майской эстафете в основном шла на Набережной Северной Двины, где ребята бегали кроссы. На этой неделе к вышеперечисленному добавилась отработка технических приемов передачи эстафетной палочки. Знаю по собственному опыту участия в эстафетах это очень важно, - рассказал главный тренер команды «Водник-2» Олег Батов.

Один из самых ответственных этапов - первый за желто-зеленых побежит Михаил Лисюк, а завершать эстафету будет Владислав Кутузов.

- Майская легкоатлетическая эстафета давно уже стала одним из брендов Архангельска. Она посвящена Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Участие в забеге для меня является большой честью. Это дань уважения нашим дедам и прадедам, которые подарили нам мирное небо, - поделился своими впечатлениями Михаил Лисюк.

Майская эстафета пройдет в ближайшую субботу 6 мая. Старт мужчин – в 12.00.