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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/04/50578.html

Спорт

Футболисты «Звёздочки» и «Химика» стартуют матчами на выезде

Футболисты «Звёздочки» и «Химика» стартуют матчами на выезде
Фото vk.com/sportshkola53 На снимке: Футболисты "Звёздочки" в Великом Новгороде
Очередное первенство России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад» сезона 2017 года откроется 20 мая в Великом Новгороде матчем между местным «Электроном» и «Звездой» из Санкт-Петербурга. Нынешний турнир, ещё не начавшись, установил своеобразный антирекорд. В нём выступят всего пять команд.

Интересно, что наибольшее представительство у Архангельской области. Уже по сложившейся традиции честь футбольного Поморья будут защищать северодвинская «Звёздочка» (бывший «Беломорец») и коряжемский «Химик». Их соперниками в борьбе за медали станут питерская «Звезда», «СШ им. А. Невского – Электрон» (далее «Электрон») из Великого Новгорода и мурманский «Север».

Таким образом, шансы наших футбольных дружин, по крайней мере, на «серебро» и «бронзу» заметно возрастают. Золотые медали вряд ли упустят явные фавориты первенства – футболисты «Звезды». Уж слишком очевидно их преимущество над остальными командами.

Кстати, свой высокий класс коллектив из города на Неве доказал совсем недавно, разгромив в Суперкубке Санкт-Петербурга 2017 года своих земляков из «Максимы» - 5:1 и ещё более уверенно переиграв в первом матче чемпионата Питера ФК «Сертолово» - 6:1.

Напомним, что в прошлом году за медали в первенстве Северо-Запада сражались девять дружин. В этом году в списке команд-участниц отсутствуют по разным причинам «Луки-Энергия» из Великих Лук, «Тосно-м» из Тосно Ленинградской области, питерские «Динамо-м» и «Юниор», а также «Фосфорит» из Кингисеппа. Впрочем, коллектив из Великих Лук в следующем сезоне будет задействован во втором дивизионе ПФЛ и своё выступление в любительском футболе завершил недавно завоеванием Кубка Северо-Запада.

Что касается мурманчан и новгородцев, они в данный момент решают свои задачи. «Север» готовится к старту в первенстве, когда 11 июня он будет принимать «Звезду». А клуб из Великого Новгорода находится в стадии формирования и уже получил своё название «СШ им. А. Невского – Электрон». Дело в том, что он создан на базе Спортивной школы им. Александра Невского при стадионе «Электрон».

Предстоящий турнир из-за малого количества участников будет проведён в четыре круга со спаренными матчами в гостях и дома. Причём, перерыв между матчами может вообще отсутствовать или составлять день или два. Всё будет зависеть от желания команд и их финансовых возможностей.

Помимо игры 20 мая в Великом Новгороде в этом месяце состоятся ещё четыре матча. Приводим их расписание:

26 мая (пятница) – «Электрон» - «Химик» и «Звезда» - «Звёздочка»

28 мая (воскресенье) – «Звезда» - «Звёздочка»

29 мая (понедельник) – «Электрон» - «Химик»

В 2016 году сильнейшим футбольным коллективом Северо-Запада стала «Звезда». «Химик» финишировал на пятом месте, а бывший «Беломорец» (нынешняя «Звёздочка») расположился в турнирной таблице по соседству с коряжемцами – на шестой позиции.

Александр Галин, Вчера 17:08

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